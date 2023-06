Scuola, ruggito dei precari: un milione di rimborsi. 300 vincono la guerra del bonus

Arezzo, 25 giugno 2023 - Ogni anno vedevano i colleghi dividersi quei 500 euro. Che non sono una fortuna e non somigliano neanche al celebre milione del sor Bonaventura. Ma che al milione, se messi tutti insieme, si avvicinano perfino. E ora cominciano anche loro a rifarsi con gli interessi. Anzi, senza interessi: il giudice gli ha dato ragione su tutta la linea. Quel bonus, un fondo di aggiornamento studiato dall’allora premier Matteo Renzi per tutelare il mondo della scuola, toccava anche a loro. Loro, i precari. Contratto decisamente più friabile di quello dei prof di ruolo ma nei fatti quasi completamente identico. Tanto da meritare quell’incentivo che poi era una sorta di contributo ad un trattamento economico non proprio smagliante. Su quei 500 euro si è giocata una battaglia durata nei fatti otto anni.

"Il giudice del lavoro ci ha dato ragione su tutta la linea e il Ministero ha deciso di non presentare appello". Parola di Maurizio Tacconi, che guida le sorti della scuola dal pianeta Cgil. La campagna se l’è un po’ inventata lui. In Toscana è stato il primo caso, specie in queste proporzioni. Perché gira gira a vincere sono stati in 294, un numero enorme. E la partita dura ancora.

"Non è una somma che automaticamente ti arriva anche senza ricorso: si tratta di seguire l’iter". E a seguirlo a questo punto saranno in tanti. Perché finora poteva essere presa come una corsa alla Don Chisciotte contro i mulini a vento, adesso c’è un precedente che un suo peso ce l’ha. Se non altro sul piano delle motivazioni.

"Purtroppo perfino chi ha avuto ragione sugli anni precedenti deve continuare a battersi, ogni stagione fa storia a sè". Intanto però i conti tornano. I trecento aretini con il bonus ritrovato calamiteranno una somma intorno al mezzo milione di euro. E il milione? "Alla luce della ripresa dei ricorsi dopo il successo davanti al giudice è un traguardo che sarà raggiunto presto" dice Tacconi con ritrovato ottimismo.

E per i più non è un assegno da 500 euro: si tratta di recuperare gli arretrati. E sei partito a impuntarti dal 2015 si fa presto a raggiungere una sommetta niente male. "L’unica cosa non riconos ciuta sono gli interessi". Beh, nella vita basta vincere, stravincere non è necessario.

La liquidazione deve scattare sulla carta del docente e non sarà immediata: la previsione è che il grosso sarà riconosciuto a settembre. Una sorta di class action di ogni ordine e grado: perché a farsi sotto sono stati insegnanti dalle materne fino alle superiori. Una vittoria sulla quale la corte europea di giustizia ci ha messo del suo. Aveva sentenziato, in sostanza, che "non puoi avere un trattamento economico diverso a parità di tipologia di lavoro": sennò si crea una discriminazione, quella che il giudice ha stangato. Ad averne diritto sono non tutti i precari ma quelli il cui contratto ogni anno decade il 31 agosto.

I "forzati" della scuola, il loro posto fisso dura un anno quasi esatto, visto che in genere già a settembre ne ricevono un altro. Con la carta puoi pagare libri, biglietti a teatro o del cinema, corsi di formazione, supporti di aggiornamento. Dei quali i precari sono stati finora spettatori: ora hanno guadagnato un posto in prima fila.