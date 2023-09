Scuola, rientro senza limitazioni o mascherine

A pochi giorni dal suono della prima campanella due cose cono assolutamente certe per i presidi: è vero che c’è una aumento dei casi Covid, ma è anche vero che senza comunicazioni ufficiali da parte di ministeri o aziende sanitarie non verrano presi provvedimenti che avrebbero l’effetto boomerang di creare allarmismo. "Sinceramente non ho preoccupazioni legate al covid in questo momento, così come non ne ha il corpo sinsegnante" sottolinea Roberto Santi, preside dell’istituto tecnico che a breve accogliere qualcosa come oltre 900 alunni. "Personalmente non credo nell’allarmismo - gli fa eco Luciano Tagliaferri, dirigente scolastico sia del complesso che sorge in via Mecenate che delle Capezzine - abbiamo avuto 200 studenti impegnati negli esami per il giudizio sospeso recentemente e nessuno, dico nessuno, ha saltato l’appuntamento perchè malato o positivo al covid. Ad oggi mi viene difficile iniziare a pensare a soluzioni in grado di arginare il problema perchè non vedo una situazione di criticità. È ovvio che se poi il Ministero o la Usl dovessero inviarci una circolare, ad esempio, saremo i primi a metterla in atto". Sulla stessa lunghezza d’onda anche la professoressa Monica Cicalini, dirigente del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo che ad oggi non vede pericoli in tal senso, o comunque motivi validi per i quali sarà necessario dal prossimo 15 settembre evitare assembramenti o tornare ad indossare le mascherine in classe.

Un concetto ribadito anche da Maurizio Gatteschi, dirigente scolastico del liceo Colonna. "A me non piace sinceramente partire lancia in resta andando a prendere decisioni che potrebbero poi risultare affrettate - spiega il professor Gatteschi - ho letto che c’è stato un aumento di casi Covid, però credo che noi dirigenti scolastici come prima cosa dobbiamo pensare ad attenerci alle comunicazioni e alle circolari che eventualmente ci invieranno o il Ministero dell’istruzione o quello della salute. Non possiamo certo prendere decisioni su due piedi che possono poi creare anche delle paure o allarmismo. Ad ogni modo è evidente che se ci verrà chiesto di agire in un determinato modo, chiedendo di evitare assembramenti e quant’altro, io e tutti i miei collghi lo faremo. Adesso però è davvero preamturo parlarne".

M.M.