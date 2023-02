SCUOLA PRIMARIA "MOCHI" - LEVANELLA

Andare al supermercato per fare la spesa è una pratica di uso quotidiano alla quale viene data la giusta importanza; magari si fa una lista veloce di quello che può servire, una volta arrivati a destinazione si comincia a riempire il carrello degli alimenti segnati nella lista; ma oltre a quelli aggiungiamo altro, che nella maggior parte dei casi risultano essere cose superflue.

Tutto ciò avviene perché spinti dal consumismo e dall’influenza della pubblicità. Fare una SPESA SOSTENIBILE è necessario per migliorare il proprio stile di vita e allo stesso tempo portare benefici al nostro ecosistema. Ma da cosa si può cominciare per fare veramente una spesa sostenibile?

In molti non sono consapevoli né del come e né del perché; per questo noi giovani cronisti vorremmo dare un nostro contributo informativo con questo breve articolo. Abbiamo approfondito questo argomento soffermandoci su uno degli obiettivi dell’agenda 2030, precisamente il 12 “CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI” e abbiamo un po’ preso coscienza su questo tema.

Il primo passo da compiere è cominciare dall’acquisto dei prodotti a Km0, cioè prodotti locali o coltivati nella propria regione, addirittura si possono acquistare direttamente dal produttore. In questo modo si evitano le emissioni inquinanti causate dal trasporto dei generi alimentari.

Consumare prodotti a Km0 vuol dire anche acquistare prodotti stagionali; quindi, non trattati chimicamente e di conseguenza si favorisce una sana alimentazione. Se non si riuscisse ad acquistare prodotti locali sarebbe importante almeno preferire quelli italiani, impariamo a leggere le etichette dei nostri prodotti.

Molte volte ci sono prodotti che sembrano apparentemente italiani, ma in realtà prodotti in luoghi diversi dall’Italia. Un altro aspetto importantissimo è il packaging, appunto la confezione dei prodotti. Evitare il più possibile la plastica e prediligere la carta.

È importante sapere che anche se riciclabile o riciclata, la plastica comunque richiede un enorme dispendio energetico. Ed è una variabile che non può non essere considerata.

La sostenibilità deve partire quindi dal nostro carrello: ne guadagna il pianeta e l’economia locale, abbiamo la consapevolezza della provenienza del nostro cibo e di come viene prodotto.