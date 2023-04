SCUOLA PRIMARIA "MOCHI" - LEVANELLA

Le problematiche legate ai cambiamenti climatici e le conseguenti influenze sulla temperatura e le precipitazioni non sono argomenti semplici da capire per noi bambini anche perché non riusciamo a fare il confronto con il clima che c’era fino a qualche anno fa. Possiamo però riflettere su come questo inverno, appena passato, non sia stato freddissimo e come sia piovuto poco. Possiamo osservare, passeggiando nelle nostre realtà, che ruscelli e fiumi sono quasi asciutti e vediamo anche quante volte il nonno innaffia l’orto perché in pochi giorni il terreno diventa asciutto.

Ci sono poi piogge improvvise seguite da lunghi periodi senza precipitazioni. La regolarità climatica e la portata dei corsi d’acqua hanno sempre avuto molta importanza nella storia dell’uomo, tanto che le prime civiltà si erano stabilite proprio lungo i grandi fiumi per potersi dedicare all’agricoltura, al commercio fluviale e migliorare la propria vita.

Molti popoli riconoscevano così tanto la loro importanza da considerarli sacri. La vita era regolata dalla natura e dal susseguirsi delle stagioni. Oggi i nonni ci dicono che “Non esistono più le stagioni!”, così il periodo di morbida di un fiume in cui l’acqua è abbondante che corrisponde all’inverno e il periodo di magra che corrisponde all’estate, sembrano non esserci più.

Guardando la cartina dell’Italia con i suoi fiumi e gli affluenti si ha l’impressione di un territorio ricco d’acqua che non deve preoccuparsi per la siccità. Il clima attuale mostra però una realtà differente: molti fiumi sono in secca e lo stesso Po è sotto l’attenzione degli esperti perché la sua portata media è molto ridotta. Questo problema crea difficoltà soprattutto al settore agricolo e alla floricoltura influendo anche sulle piante più resistenti come la vite e l’ulivo.

Queste colture che hanno da sempre beneficiato solo delle precipitazioni stagionali, ora hanno bisogno di essere innaffiate. La ricerca sta cercando delle strade alternative per utilizzare l’acqua e programmare le irrigazioni. Si stanno usando dei sensori che calcolano l’umidità del suolo e delle centraline meteo che forniscono dati climatici; cosi si osserva il suolo, lo stato di salute di una pianta e l’umidità dell’atmosfera, in modo da calcolare il bisogno di acqua in un preciso periodo evitando sprechi. Nel quotidiano, il settore agricolo, utilizza tecniche semplici e facili da attuare.