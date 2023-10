Scuola per pastori, ultimo step. A novembre finisce lo stage: un allievo è già stato assunto

Ultimo atto della scuola per pastori nel Parco delle Foreste Casentinesi. Gli otto giovani allievi stanno per concludere l’esperienza del progetto Life. Manca ormai soltanto la seconda parte dello stage nelle aziende, che verrà fatto a metà novembre e poi saranno tutti pronti a diventare loro stessi pastori e produttori di formaggio. E il bilancio di questo primo anno della scuola è più che positivo. Uno degli otto allievi è già stato assunto da un’azienda agricola, due stanno cercando una struttura dove aprire un’attività propria, un altro ha deciso di mettere anche capre nella sua azienda di vino e olio ed una ragazza vuol orientarsi verso una fattoria didattica. Insomma non si è trattato solo di fare una bella esperienza nella natura, ma di un percorso per imparare un mestiere.

Quello appunto del pastore che rischiava di scomparire. "Siamo molto soddisfatti di com’è andato questo primo anno di scuola per pastori - dice Andrea Gennai direttore del Parco delle Foreste Casentinesi - ed il polso di tutto ce l’hanno dato i titolari delle aziende in cui gli allievi sono andati a fare pratica. Sono rimasti tutti molto contenti, i ragazzi infatti non ci hanno messo solo tanta passione, ma si sono attivati per imparare veramente il mestiere. E se i vecchi pastori sono soddisfatti della loro preparazione, possiamo essere sicuri che ce la faranno ad aprire una loro attività". Ed il Parco delle Foreste Casentinesi darà loro una mano anche quando avranno terminato la scuola. "La speranza - dice Gennai - è che decidano tutti di intraprendere l’attività del pastore che serve anche per mantenere i pascoli all’interno del Parco. Se verranno qui a lavorare dovranno rispettare tutte le regole di un’area protetta, ma avranno anche il nostro aiuto per difendersi dai predatori e per valorizzare e piazzare meglio i loro prodotti, in particolare il formaggio". Un progetto quello della scuola per pastori che andrà avanti ancora per anni. "Con il nuovo anno ripartiremo con un nuovo bando per selezionare altri aspiranti pastori - spiega il direttore Andrea Gennai - e se le aziende che aderiranno al progetto per gli stage pratici di pastorizia saranno di più, penso che potremo aumentare ad una decina anche gli allievi della scuola".