Scuola per pastori nel Parco Le prime lezioni già nel weekend Ecco da dove arrivano gli 8 studenti

di Sonia Fardelli

Arriveranno nel fine settimana, tra venerdì e sabato, in Casentino gli otto giovani scelti per partecipare alla prima scuola per pastori nel Parco. Un progetto innovativo, Life ShepForBio, cofinanziato dall’Unione Europea. Sabato presso Le Officine Capodarno a Stia ci sarà infatti la prima lezione teorica e nell’intervallo alle ore 12 la presentazione ufficiale ai media di questi giovani che hanno deciso di dedicare la loro vita alla pastorizia. Tra le 167 domande presentate sono state scelte soltanto 8 persone. Provenienti da tutt’Italia, ma con prevalenza della Toscana, i futuri pastori sono tutti molto giovani, con un’età al di sotto dei 30 anni. Solo un partecipante ha quarant’anni. Sono 4 femmine e 4 maschi, nel pieno rispetto della par condicio. Quattro giovani vengono da Arezzo e Firenze, uno da Reggio Emilia, uno da Savona, uno da Ancona e uno da Varese. La scuola per pastori comincerà appunto sabato con le lezioni teoriche su come gestire l’allevamento e anche su come difendersi dai grandi predatori. Gli incontri andranno avanti per tutti i fine settimana di aprile e maggio e saranno inoltre tenuti da personale qualificato messo a disposizione dal partenariato del progetto composto da Dream Italia, con altri dieci partner tra cui Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Regione Toscana, Università di Firenze e Roma - La Sapienza, Unioni dei Comuni del Casentino, Pratomagno, Valdarno e Valdisieve e Romagna Forlivese, Studio Verde e Euromontana.

Ci sarà anche la collaborazione delle associazioni DifesAttiva e Rete Appia. Oltre alla parte teorica ci sarà anche uno stage di 30 giorni presso le aziende agricole del Parco, dove i giovani candidati a pastore toccheranno con mano il lavoro che si fa negli allevamenti di capre e pecore e proveranno loro stessi a gestire, sempre con un tutor, situazioni non sempre semplici.

Due delle aziende scelte sono casentinesi e si trovano nel cuore del Parco: Casa Righi di Gianluca Sestini a Pratovecchio e Casa Pallino sempre a Pratovecchio. Questa sarà una fase importante e fondamentale del progetto Life, durante la quale si potrà concretizzare un passaggio di conoscenze, competenze e passione tra chi ha già un’azienda agricola attiva sul territorio del progetto e chi dovrà costruire il proprio percorso e realizzare il proprio sogno nei prossimi anni.