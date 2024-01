Scuola, partono le iscrizioni. La scelta di tremila studenti. Proseguono gli open day

Un esercito di famiglie si prepara domani all’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025. Sono 2945 i ragazzi della terza media della provincia di Arezzo alle prese con la scelta della scuola superiore e 2532 i bambini della primaria che si iscriveranno alla prima media. A questi, secondo i dati forniti dall’ufficio scolastico provinciale, si sommano 1886 bimbi in uscita dalle scuole dell’infanzia statali, un dato solo parziale perché saranno alle prese con la scelta della scuola elementare anche i bambini che frequentano l’ultimo anno negli asili comunali e privati della città. Dal 18 gennaio al 10 febbraio sarà aperta la finestra virtuale delle iscrizioni alle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Per orientarsi nella delicata scelta prosegue da due mesi a questa parte la stagione degli open day. "Quest’anno negli open day abbiamo raccolto più persone rispetto al passato – spiega il preside del Liceo Artistico Luciano Tagliaferri - sia al liceo che al Convitto. Siamo molto soddisfatti per le tantissime famiglie venute che speriamo si traducano in un trend positivo di iscrizioni. Abbiamo aggiunto una data: il 20 gennaio ci sarà l’evento "Di notte a scuola", apertura serale del liceo dalle 18 alle 23 una vera festa con la presenza di dj noti ai ragazzi di Arezzo, punti musica e foto creative, la scuola infatti è anche luogo d’incontro. Sono invitati i ragazzi di terza media e i ragazzi che ci hanno aiutato per l’orientamento". Positivo anche il bilancio degli open day all’istituto Margaritone, come spiega il preside Roberto Santi: "Gli open day sono andati bene sia ad Arezzo che in Valdarno, a conferma del buon trend degli ultimi anni soprattutto del tecnico professionale di Arezzo: anno scorso al Margaritone erano 120 gli iscritti, adesso i ragazzi di prima sono 200, molti infatti quelli che inizialmente avevano scelto una scuola diversa e poi vengono da noi,". Proseguono open day ed esperienze di studente per un giorno anche ai licei cittadini.: "Andiamo avanti– dice la preside del liceo Classico Ristori – con le attività di studente per un giorno, tanti quelli che sono venuti a fare questa esperienza all’interno della scuola".

"Non abbiamo ancora terminato gli open day abbiano altri due appuntamenti sabato 20 e sabato 27 gennaio" dice Monica Cicalini preside del Redi.