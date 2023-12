Scuola nel mirino dei ladri. Colpo di notte in via Tricca

Stavolta erano soltanto ladri di merendine: letteralmente. Il blitz è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì alla scuola media del Margaritone, in via Tricca, la stessa che il settembre scorso era stata colpita da un commando di malviventi che avevano messo a segno il colpo della vita con una refurtiva di 100 tablet per un ammontare complessivo di 70mila euro.

Da quel maledetto 5 settembre c’era stato un altro tentativo di furto nelle settimane successive con i ladri (forse gli stessi?) che avevano fatto irruzione da una finestra laterale ma uscendo a mani vuote. Ieri mattina l’ennesimo risveglio dal sapore amaro per gli studenti e tutto il personale scolastico che si è ritrovata di nuovo la propria scuola saccheggiata.

Stavolta a esser prese di mira sono stati i distributori automatici di merendine, completamente distrutti per essere scassinati. Ed è così che nel bottino dei farabutti sono finiti non solo gli spiccioli delle macchine ma anche tutti i prodotti che le macchinette vendevano: bibite e leccornie che hanno lasciato i ragazzi a bocca asciutta. Il fatto curioso è che l’allarme nella notte non è squillato. I ladri hanno così potuto agire indisturbati passando direttamente da una porta antipanico, inibita perché va su un ponticello non agibile, al primo piano per poi correre al piano terra dove hanno "lavorato" in nottata.

Sull’episodio, come sui precedenti, indaga la polizia di Arezzo. Che ci sia o meno un collegamento tra i vari episodi al momento non è che un’ipotesi anche perché sembra diverso il modus operandi dei blitz: più chirurgico il primo colpo andato a segno e più "alla giornata" il secondo. Intanto la preside Virginia Palladino ha chiesto di mettere in sicurezza il laboratorio informatico così da evitare che possa di nuovo essere colpito. E poi c’è anche una richiesta di videosorveglianza che è stata portata all’attenzione del Comune di Arezzo per monitorare l’area esterna dell’area, che a quanto pare sembra abbastanza vulnerabile.

Intanto ci sono anche buone notizie. Sì, perché grazie alle donazioni di Confindustria Toscana Sud, del gruppo Euronics grazie al suo amministratore delegato Francesco Butali e ai tanti genitori benefattori, l’istituto ha potuto riacquistare i tablet che erano stati tolti ai suoi ragazzi con il primo furto.

Luca Amodio