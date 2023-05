SCUOLA MEDIA "SANARELLI" - PRATOVECCHIO STIA

La nostra classe ha partecipato al progetto curato dall’Accademia della Crusca Un viaggio tra le parole. Ci siamo confrontati in classe con due Accademici, i professori. Valeria Saura e Gianluca Barone.

Come si entra alla Crusca?

"Dipende dal ruolo che una persona ricopre: ci sono giovani laureati che hanno una borsa di studio, o degli insegnanti chiamati dal consiglio direttivo dell’Accademia per occuparsi della scuola".

In cosa consiste il lavoro degli Accademici?

"Anche qui dipende dal ruolo: gli Accademici veri e propri si occupano di molte questioni (rapporti con altre istituzioni, organizzazione e partecipazioni a convegni, gestione dell’archivio, consulenza linguistica, pubblicazioni). Poi coloro che lavorano all’archivio, alla consulenza linguistica, all’ufficio pubblicazioni, o all’ufficio scuola".

In che condizioni è la nostra lingua italiana oggi?

"È viva e cerca di adattarsi ai cambiamenti della società di oggi. La Crusca se ne prende cura, lavorando insieme alle scuole, per restituirle lo spazio necessario per agevolare l’apprendimento degli studenti, specie nelle realtà più problematiche".

Che pensa la Crusca della lingua dei social? Abbreviazioni, semplificazioni, anglismi...

"Per le abbreviazioni, non bisogna scandalizzarsi: vengono usate soprattutto sui cellulari, la comunicazione è rapida e lo spazio ridotto, si cerca di sfruttarlo al meglio; le abbreviazioni venivano già utilizzate dai copisti nel Medioevo per risparmiare spazio sulla pergamena.

Sulle semplificazioni bisogna stare attenti: se ci si riferisce alla scarsa competenza sul lessico e a un utilizzo poco corretto delle parole, bisogna curare di più la capacità di esprimersi, oralmente e per scritto. Per questo a scuola bisognerebbe puntare sull’educazione linguistica, fin dagli anni della primaria. Sugli anglismi è un fenomeno che ha sempre caratterizzato le lingue: molti termini entrano per moda, ma poi scompaiono, altri si adattano all’italiano e ne assumono alcune caratteristiche morfologiche. Avviene lo stesso per molti termini diffusi all’estero: pensate alle parole della musica (piano, pianissimo, andante...) o della cucina (pizza, spaghetti, tiramisù), o a ciao, per salutarsi in tutto il mondo.

Che consigli dareste a noi studenti per migliorare l’italiano?

"Riflettere ed esercitarsi sulla lingua; adeguare il proprio italiano a ogni testo. Lavorare sulle parole, fare esercizi sulla comprensione e il giusto uso delle parole, imparando a utilizzare le voci del dizionario, e leggendo le informazioni che forniscono sugli aspetti grammaticale, sui significati,, e così via. Purtroppo oggi quasi nessuno consulta più i dizionari: un limite grave.