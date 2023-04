SCUOLA MEDIA IV NOVEMBRE - AREZZO

Il dubbio è il sottile confine tra certezza e ipotesi. Dubitare è la chiave per il miglioramento, in particolar modo nella scienza.

Il messaggio che emerge dalla storia della scienza è che non è mai stata certa di possedere verità impossibili da cambiare. Anzi. La scienza accetta che molte teorie vengano ritenute valide per anni prima di essere smentite dal dubbio.

Il Geocentrismo ad esempio. Quest’anno abbiamo studiato quanto fosse sbagliato l’universo che aveva la Terra come perno centrale. Erano sbagliate le orbite, erano sbagliati i movimenti ed era errata l’idea che tutto ruotasse intorno all’uomo. Eppure alcune persone sono convinte (soprattutto sui social) che la teoria del geocentrismo sia tutto sommato corretta, anche se dicono che va “sistemata”. Alcuni scienziati ci stanno lavorando ma per ora il geocentrismo rimane una teoria strampalata.

Ci abbiamo pensato un po’ e ci siamo chiesti: ma è vero che la memoria dei pesci rossi dura poco? Si dice spesso che ricordi pochi secondi, ma non è vero. Hanno piuttosto una memoria selettiva che ricorda solo quello che vuole ricordare e può conservarsi anche per 12 giorni. Lo conferma uno studio di ricercatori canadesi della MacEwan University.

Un’altra teoria è quella della tabula rasa dell’intelletto, secondo la quale noi ragazzi siamo delle lavagne vuote fatte apposta per contenere le informazioni che ci danno a casa o a scuola. Oggi, le conoscenze sul cervello smentiscono ipotesi come queste.

La Terra Cava è una teoria formulata da pensatori in varie epoche storiche, secondo cui il pianeta Terra è cavo al proprio interno. Sotto la superficie terrestre vi sarebbero altre superfici concentriche, che (in 12.742 km di diametro di cui solo 12 conosciuti) potrebbero a loro volta essere abitate o abitabili. Eppure anche questa è una bufala! Nell’Illuminismo fece la sua comparsa un’altra teoria secondo la quale l’intero Universo sarebbe un enorme orologio meccanico avente come ingranaggi le leggi della fisica, ma anche questa era errata.

Non abbiamo smesso con gli abbagli. Basti pensare al nostro sangue e ai motivi (di solito errati) che ci fanno desistere dal diventare donatori convinti. Abbiamo ascoltato le testimonianze di due donatori e abbiamo capito che le paure sulle malattie o sulla pericolosità sono sbagliate. Donare il sangue è necessario e non si tratta solo di altruismo. In Toscana corriamo spesso il rischio di non averne e allora mettere in dubbio convinzioni inesatte non può che essere un imperativo.