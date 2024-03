Scuola media Consortile a conclusione i lavori della struttura portante

Arezzo, 5 marzo 2024 – A Capolona si stanno concludendo i lavori della prima parte della struttura della scuola media consortile, ormai non s’immagina più come sarà la nuova costruzione perché lo “scheletro “ in metallo è stato posizionato e quello che sarà l’edificio che ospiterà dal prossimo 2025 gli studenti si presenta al pubblico.

“2025?” commenta Mario Francesconi, Sindaco di Capolona “Non abbiamo la certezza assoluta di quando nel 2025, ma sicuramente 2025.”. In questi giorni la ditta ha lavorato con meteo avverso e anche nei giorni festivi mostrando un lavoro che è andato avanti velocemente con soddisfazione da parte del Sindaco “Finalmente andiamo ad un passo che è accettabile per riuscire ad avere la nostra scuola in tempi rapidi, purtroppo, come ho ripetuto molte volte, abbiamo scontato tanti fattori contingenti con cui ha dovuto fare i conti tutta l’edilizia italiana , ora la ditta, consapevole di aver accumulato del ritardo, sta mettendo tutte le proprie forze per riuscire a far vedere che nelle condizioni ideali riesce veramente a realizzare quanto dovuto, infatti la struttura è quasi tutta completata, pronta per i collaudi così che dopo il 10 marzo cominceranno a mettere le pannellature e poi a chiudere.

“La dirigenza scolastica sta monitorando l’andamento dei lavori partecipando attivamente con l’Amministrazione Comunale per far sì che l’immobile consenta, al suo interno, di poter svolgere tutte le attività che sono previste dal piano dell'offerta formativa, ma al contempo anche spazi destinati a varie attività e utilizzabili dalla cittadinanza tutta.

“Sono in contatto sempre stretto con la dirigente” afferma Lia Sisti, assessore alla scuola del Comune di Capolona”dobbiamo rincontrarci per ridefinire bene alcuni spazi perché ci saranno anche, oltre alle aule, oltre ai laboratori didattici, spazi dedicati anche alla collettività, come la biblioteca, come il laboratorio scientifico di Ale per Sempre che necessitano quindi di accessi indipendenti.”

La nuova struttura in metallo avrà un aggancio con la parte adiacente in edilizia tradizionale che ancora ospita cucina, refettorio e auditorium “ L’auditorium e la cucina saranno ripensati per continuare a svolgere le loro funzioni, ma c’è da considerare che la mensa era pensata, nei primi anni ’80, per oltre 300 ragazzi che rimanevano a pranzo, oggi cambiando i moduli, non è più così” afferma Mario Francesconi” ecco quindi spazi a nostra disposizione che andranno riqualificati per essere utilizzati al meglio” Nuova scuola e quindi nuovo arredo per creare un ambiente didattico stimolante e funzionale in linea con i tempi “Stiamo pianificando con la Dirigente scolastica, Paola Vignaroli, un arredamento innovativo,” commenta Lia Sisti” nel nostro plesso di scuola secondaria di primo grado si sta già sperimentando la didattica Dada, che prevede appunto una sistemazione delle aule a tema specifico con gli alunni che si muoveranno, nell'arco della mattinata, nelle varie aule, in base all'orario di svolgimento delle discipline che devono affrontare.”

Alla fine soddisfazione per tutti, per l’Amministrazione Comunale, la scuola e per le famiglie che vedranno i figli all’interno di un edificio sicuro “Sul fatto che sia sicuro da un punto di vista statico possiamo essere più che certi.”dichiara il Sindaco Francesconi” E’ un edificio di ultima generazione, in ferro con spessori e sezioni del metallo notevoli.

Una struttura assolutamente sicura, tanto più che all'interno sarà completata con edilizia integrale, quindi tutto in cartongesso, materiali leggeri, riscaldamento a pavimento, area forzata per il ricambio. Sarà assolutamente una scuola all'avanguardia,tra le più moderne della Provincia".