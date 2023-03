Un’aula insonorizzata alla Scuola Primaria “Maria Consolatrice”, l’inaugurazione

Scuola Maria Consolatrice

Arezzo, 1 marzo 2023 – Verrà inaugurata domani l’aula insonorizzata nella scuola primaria Maria Consolatrice.

Un importate progetto nato grazie alla fattiva collaborazione tra il Comune di Arezzo e importanti società del tessuto economico aretino che fanno parte dell’ecosistema di Officina Agile, congiuntamente al lavoro di raccordo curato dalla Fondazione Arezzo Comunità.

La cerimonia va ad assumere significati importanti per tutta la comunità scolastica ed educante, rendendo

possibile non solo il miglioramento delle condizioni di apprendimento dei bambini che indossano impianto

cocleare ma di tutti gli studenti ospitati nelle classi.

"Il progetto inoltre pone la nostra scuola, senza timore di smentita, come polo educante che ha come principale interesse il ben-essere del bambino, considerando le disabilità come un plus e non un minus nell’ambito scolastico”.

Il progetto parte dalla volontà di far sentire a proprio agio i bambini e ragazzi che, a causa della loro disabilità uditiva, utilizzano apparecchi acustici o impianto cocleare e che quindi riscontrano maggiore difficoltà di udito in alcune situazioni di brusio.

L’obiettivo è favorire la comunicazione tra docente e allievi, realizzando un ambiente dove ci sono le condizioni ottimali per la trasmissione di messaggi vocali e l’apprendimento.

L’iniziativa è resa particolarmente significativa perché assistiamo finalmente ad una vera collaborazione tra Istituzioni pubbliche e realtà private che si fanno portavoci di un tessuto sociale vivo, integrato e consapevole.

Alla cerimonia interverranno il Vicesindaco Lucia Tanti, Alfredo Provenza Direttore di Arezzo Comunità e i rappresentanti di Change Capital, Rewind e PMI Agile.