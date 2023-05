Scuola, la svolta del Pnrr Polo per bimbi fino a 6 anni

di Marco Corsi

Si rafforzano a San Giovanni i percorsi educativi per la fascia di età da 0 a 6 anni, grazie a due importanti investimenti presentati ieri pomeriggio durante un convegno che si è tenuto a Palazzo d’Arnolfo. Sono stati infatti illustrati alla cittadinanza i progetti che saranno realizzati in città nei prossimi mesi e che arricchiranno l’offerta formativa del comune. Innanzitutto i nuovi servizi del plesso La Pira-Don Milani, che fa parte dell’istituto comprensivo Masaccio. Poi, grazie ai fondi Pnrr, a giugno partiranno i lavori per la realizzazione del polo 0-6 della Rosai Caiani, legato al comprensivo Marconi. Sarà una struttura moderna, realizzata secondo i criteri della bioedilizia e conforme ai più attuali standard sia educativi sia edilizi. In origine si era previsto di ampliare l’edificio esistente, ma l’analisi costi-benefici ha dimostrato che una ristrutturazione non sarebbe stata conveniente dal punto di vista tecnico economico. E così è stato progettato un plesso ex novo che adesso è stato inserito nell’elenco dei finanziamenti per l’edilizia scolastica stanziati dal Ministero. La spesa complessiva ammonta a 2 milioni e 300mila euro. Risorse che serviranno per demolire il fabbricato esistente, realizzato negli anni ’60, e ricostruirne uno di sana pianta di 1235 metri quadri, rispettando i criteri di sostenibilità, funzionalità e qualità architettonica.

Per la scuola dell’infanzia, da 3 a 6 anni, sono previste 4 sezioni (con un’utenza massima di 120 bambini); 2 invece per il nido per 2 classi ciascuna, accogliendo 45 piccini: 18 da 0 a 1 anno e 27 da 1 a 3 anni anche se l’utenza potrebbe essere ampliata del 20 per cento fino a 54 bimbi.

"I servizi per l’infanzia – hanno detto il sindaco Valentina Vadi e l’assessore Nadia Garuglieri – sono stati considerati per lungo tempo afferenti al sistema dei servizi sociali, ma ormai da tempo hanno perso la natura prettamente assistenziale, ponendo in rilievo, invece, chiari profili educativi". L’importanza dei primi anni nella vita delle persone, delle condizioni materiali e relazionali in cui li si vive e delle esperienze che si fanno, è stata ormai accertata dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze. In particolare, il sistema educativo integrato 0-6 anni concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, favorendo l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini. "L’impegno di promuovere anche a San Giovanni Valdarno percorsi educativi integrati 0-6 anni – hanno aggiunto – vuol dire pertanto promuovere un’offerta educativa di qualità, proprio in quella fase, nella quale il bambino è maggiormente recettivo per lo sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive e relazionali. Ciò vuol dire favorire un sistema che garantisce pari opportunità, contrasta le disuguaglianze che derivano da differenti condizioni economiche e sociali e facilita l’inclusione".