Scuola, iscrizioni per le varie attività Aperte le iscrizioni per le attività estive del Comune di Terranuova Bracciolini per ragazzi 6-14 anni. Dal 17 giugno al 26 luglio al Ciaf, con o senza pranzo. Costo settimanale da 90 a 105 euro. Per info: 055 9194785-339 2926275.