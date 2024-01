Scuola e sicurezza sismica. Mezzo milione al Marconi. Investimento della Regione

Risorse regionali per l’istituto professionale Marconi di San Giovanni. La giunta Giani ha infatti stanziato quasi 500 mila euro per la messa in sicurezza di alcuni locali e per il miglioramento sismico del blocco D. Un tassello fondamentale per l’edificio di via Trieste, inagibile da settembre e un investimento atteso soprattutto dai docenti e dagli studenti. Nello specifico l’amministrazione regionale, attingendo da risorse proprie, ha messo a disposizione 477.600 euro a favore dell’amministrazione comunale che, come è noto, è proprietaria della struttura, nell’ambito di un pacchetto complessivo per interventi "indifferibili e urgenti" sull’edilizia scolastica da quasi due milioni e mezzo di euro varato nello scorso dicembre. "La riqualificazione dell’edilizia scolastica è una delle priorità di questa giunta – ha spiegato il presidente Giani – e il finanziamento degli interventi costituisce una tappa importante del percorso che stiamo compiendo per rinnovare e dare più sicurezza al patrimonio di edilizia scolastica pubblica in tutta la Toscana". "Destinare risorse alla scuola non è un costo ma un investimento sul presente e sul futuro delle giovani generazioni e dei territori – ha aggiunto l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini esprimendo soddisfazione per l’approvazione dei quattro finanziamenti - Investire sull’edilizia scolastica – ha continuato - significa compiere una scelta politica ben precisa e siamo felici di sostenere le amministrazioni comunali che si sono poste come obiettivo la riqualificazione delle scuole presenti sui propri territori.

La scuola – ha concluso Nardini – è motore di emancipazione sociale dove la qualità degli spazi incide anche sulla qualità della didattica e per questo scuole belle, sicure, innovative, inclusive e rispettose dell’ambiente sono per noi una priorità". Insomma, la svolta tanto attesa c’è stata.

La Provincia, che in questi mesi ha effettuato una serie di lavori di messa in sicurezza, collocando reti di protezione sul soffitto delle aule, aveva chiesto un finanziamento di oltre 700.000 euro per una serie di interventi strutturali. E come aveva ricordato a dicembre, in consiglio comunale, lo stesso sindaco Valentina Vadi, le Marconi hanno bisogno una riqualificazione complessiva. Questo è un primo, importante step. Nel frattempo, il 29 gennaio prossimo, gran parte degli alunni torneranno nella loro scuola.

Gli studenti degli indirizzi di meccanica, manutenzione elettrica/elettronica ed operatori del benessere estetisti ed acconciatori, attualmente ospitati nelle sedi provvisorie di via San Lorenzo e via I Maggio, potranno fare rientro nelle 17 aule restituite all’utilizzo scolastico nella sede principale. Altre 4 aule nell’ala interessata dal crollo del 5 settembre scorso restano invece inagibili e i ragazzi del percorso professionale moda, in attesa dei necessari interventi di consolidamento strutturale, potranno proseguire l’anno scolastico nei locali del Centro pastorale "Guido Guerra" a Montevarchi.