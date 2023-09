Scuola di teatro parte quella diretta da Diesis Teatrango

Riparte la scuola di Teatro diretta da Diesis Teatrango presso il Teatro Comunale di Bucine, che offre ad adulti, bambini e ragazzi la possibilità di una formazione teatrale accurata, con una prospettiva pedagogica inclusiva per la costruzione di drammaturgie in grado di accogliere ogni "carattere". Il percorso formativo si basa su una metodologia attiva che accoglie la teatralità innata di ognuno e in relazione alle varie fasce di età opera alla scoperta del proprio potenziale espressivo, alla sua relazione con gli altri, con lo spazio e con le possibilità di trasformarsi e liberare energie creative. Gli strumenti di lavoro sono: improvvisazione teatrale, voce, corpo e gestualità, lettura espressiva del testo, recitazione, tecniche ritmiche e sonore, elementi grafici.

I docenti, Piero Cherici, Filippo Mugnai, Barbara Petrucci, le collaborazioni con professionisti dell’ambito pedagogico, Marzia Franci, Michela Franci, le collaborazioni artistiche quali, fra gli altri Silvio Trotta, Beniamino Brogi, rendono la partecipazione ai corsi di teatro, per ogni età, un’esperienza coinvolgente, composita e multidisciplinare.