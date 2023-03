Scuola di pastori, sale la febbre del ritorno alle radici

Da 168 sono rimasti in 50 e a fine mese resteranno solo in sei. E’ il numero sul quale è calibrata la Scuola per pastori promossa dal Parco delle foreste casentinesi insieme a Regione e Unione dei comuni montani nell’amvbito del progetto europeo Life. Coinvolte anche una rete di associazioni. Le domande di iscrizioni hanno superato abbondantemente le previsioni e confermano la "febbre" di un ritorno alle origini, a un rapporto diretto con la natura, a un cambio di vita radicale, lasciandosi alle spalle città e stress.

Buona parte degli aspiranti pastori arriva infatti dalle grandi città, Milano e Roma in testa. I profili professionali vanno dal medico chirurgo al manager, dall’agricoltore, al giurista ambientale, dallo chef all’impiegato passando per il metalmeccanico. E c’è perfino chi si propone dall’America e dalla Germania. La prima scrematura ha ridotto le 168 domande a 50. A fine mese la selezione con i sei ammessi alla scuola che apre i battenti ad aprile.