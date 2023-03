Scuola di pastori, ecco i magnifici 8 Fatta la scelta sulle 170 candidature

di Sonia Fardelli

Scelti i partecipanti alla scuola di pastori nel Parco del Casentino. I selezionatori hanno deciso di far salire a 8 i prescelti, contro i 6 decisi originariamente.

E questo visto il grande numero di domande arrivate, ben 168, e la qualità e le forti motivazioni degli aspiranti pastori. Ancora non sono stati svelati i nomi dei vincitori, anche per essere sicuri che accettino, ma si tratta ormai solo di ore. Al momento si sa soltanto che almeno una donna è stata inserita nel gruppo. Molte anche le aziende che si sono rese disponibili ad ospitare la scuola. Addirittura un’azienda dell’Aretino, troppo lontana per poter essere ammessa al progetto, ha richiesto di ospitare ugualmente due aspiranti pastori, impegnandosi poi ad assumerli dopo un periodo di formazione. Potrà farlo, ovviamente fuori dal progetto del Parco. Ma anche questo episodio dà il segnale dell’interesse che in questo momento c’è per il recupero della pastorizia.

Tra le 168 domande giunte al Parco per la scuola per pastori c’erano uomini e donne di ogni età e provenienti da ogni parte della penisola, desiderosi di cambiare vita e dedicarsi anima e corpo all’allevamento e alla pastorizia. Domande arrivate da grandi città come Milano e da persone che magari avevano già ottenuto in una laurea, ma in tutt’altri settori. E adesso otto di loro potranno cimentarsi in questa nuova professione di pastore. Ma non lo faranno gettandosi nel buio, ma con un importante supporto che questo scuola voluta dal Parco saprà loro dare. La ShepherdSchool, sul modello delle esperienze europee, prevede un percorso di formazione in grado di fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici di base, utili all’avvio di una nuova attività. In particolare gestione del conflitto con i predatori, mitigazione degli impatti climatici e valorizzazione dei servizi ecosistemici legati alla tutela della biodiversità e delle risorse. La parte teorica, che partirà il 22 aprile, si terrà alle Officine Capodarno a Stia con lezioni in classe svolte da personale tecnico qualificato, con visite presso aziende del settore. Ci sarà poi uno stage di trenta giorni presso le aziende di allevamento di ovini e caprini presenti all’interno del Parco.

Aziende che hanno acquistato già una certa esperienza e molte delle quali hanno già lavorato con il Parco per il progetto relativo ai cani da guardiania. In gran parte pastori maremmani adeguatamente addestrati ad allontanare i lupi e che sono stati dati gratuitamente agli allevatori del Parco. Ente che si fa carico anche del loro mantenimento, delle spese veterinarie e di quanto necessita al mantenimento di tali animali.