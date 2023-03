Scuola del Doccio, riapre il cantiere Lavori all’esterno e area verde

di Marco Corsi

Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, a San Giovanni, partiranno i lavori di completamento dell’area esterna del plesso scolastico del Doccio, per un investimento di 60mila euro. Lo ha annunciato ieri, in consiglio comunale, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini rispondendo ad una interrogazione presentata da Daniele Marzi delle liste civiche sangiovannesi. L’esponente dei civici ha ricordato le tappe della vicenda, iniziata nel 2018, quando "la porzione dedicata alla scuola materna è stata chiusa a seguito accertamenti che hanno dimostrato problematiche di natura statica di una parte dell’edificio scolastico". Nel maggio del 2020 la giunta ha approvato il progetto di ristrutturazione. "Ma non sono stati rispettati i tempi di consegna dell’opera – ha spiegato Marzi – che si sarebbe dovuta concludere all’ inizio dell’anno scolastico 20212022, con disagi all’intera utenza scolastica". Lo scorso mese di settembre sono stati inaugurati i locali del plesso, ad esclusione dei lavori esterni, che avrebbero consentito l’utilizzo completo dei giardini. Marzi ha quindi chiesto indicazioni certe sulle tempistiche. Nelle prossime settimane partirà l’intervento, con il completamento definitivo dell’opera. Prevista anche una nuova pavimentazione anti trauma e un nuovo accesso al giardino. La scuola, come ricordato, era stata chiusa quasi cinque anni fa a seguito di una serie indagini strutturali. Nell’estate del 2019 il Comune di San Giovanni Valdarno si aggiudicò un bando del Miur per la progettazione dell’intervento a cui seguì, nell’ottobre 2019, l’assegnazione da parte della Regione Toscana di un contributo di 278 mila euro a cui si è aggiunto un cofinanziamento da parte del Comune. Nell’estate del 2020 cominciò la demolizione della porzione non più agibile e i lavori di rifacimento sono terminati alcuni mesi fa. Rimaneva da sistemare il resede esterno. La scuola del "Doccio" ha anche una mensa da 75 posti, uno spazio per le attività motorie comune alla scuola dell’infanzia e alla scuola materna e un nuovo ingresso per la scuola dell’infanzia.