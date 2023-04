"Scuola allagata", no è solo un problema ai bagni

Problemi alle reti fognarie della scuola materna Brogi di Castiglion Fiorentino, l’acqua di un water finisce fuori dal bagno e arriva fino al corridoio dell’istituto. E’ successo ieri a ridosso dell’ora di pranzo. Le lezioni si sono svolte regolarmente ma è slittato il pasto in mensa degli alunni per le operazioni di sanificazione. "A seguito di un problema idraulico si è verificato uno sversamento nei bagni. Nei prossimi giorni verrà programmato un intervento alla rete di smaltimento per risolvere il problema", spiega una nota il comune. "La situazione è sotto controllo - garantisce la preside Maria Corbelli". Ma il Pd di Castiglion Fiorentino va all’attacco senza mezzi termini con un post sui canali social, "scuola materna allagata". "Sono bastati pochi minuti di acqua intensa per allagare una parte della scuola materna"

"Nessun allagamento, non si tratta di acqua piovana: solo un problema alle fognature". Ribatte l’assessore Milighetti.