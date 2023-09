Scuola al via per 40 mila studenti. C’è chi studia volo e chi fa flash mob

La campanella non perde un trillo, nonostante gli anni. E stamani saluterà il ritorno in classe di oltre quarantatremila studenti in tutta la provincia. Anno nuovo, libri e astucci fiammanti o di seconda mano, a seconda della disponibilità del portafogli, ma i problemi sono quelli di sempre: il puzzle dei supplenti da completare, nonostante le bizze dell’algoritmo che solo qualche giorno fa è riuscito ad assumere e licenziare le stesse persone tre volte in un giorno. Diavolerie dell’era digitale.

C’è poi il capitolo delle cattedre di sostegno, circa ottocento ma fuori range per i prof formati, un numero nettamente inferiore. Saranno coperte dagli insegnanti ai quali sono state assegnate, sempre nel valzer dell’algoritmo. Va detto, però, che quest’anno la mole di lavoro smaltita dall’Ufficio scolastico regionale ha garantito la copertura dell’ottanta per cento delle cattedre, come sottolinea il provveditore Roberto Curtolo che stamani farà suonare puntualissima la campanella insieme al tradizionale messaggio d’augurio.

La prima campanella segnala le novità che nella galassia scuola riflettono il lavoro di presidi, insegnanti e studenti. Al liceo scientifico Redi si entra in classe ma un attimo prima della campanella si celebra il centenario della scuola con un flash mob. Ragazzi e ragazze indosseranno i grembiuli in voga negli anni Venti, al battesimo del glorioso istituto. Alle otto in punto, si torna alle origini. È una delle iniziative che caratterizzano gli eventi dell’anniversario. E per il debutto, le matricole potranno contare su un "esercito" di tutor che per tre giorni li accompagneranno nel nuovo viaggio.

Al liceo artistico Piero della Francesca, la scuola è iniziata con un giorno di anticipo tutto dedicato agli studenti delle prime classi: centinaia di volti spaesati che hanno trovato ad accoglierli nel cortile interno, tutor pronti a seguirli passo passo. Sono i ragazzi più grandi che si prendono cura dei più piccoli e la location è da show americano, per rompere il ghiaccio e creare empatia.

Ma c’è una novità nella novità: quest’anno il preside Luciano Tagliaferri ha riservato proprio ai tutor un’esperienza unica. E ha pensato bene di organizzare un ritiro di due giorni a Romena, esattamente come ha fatto Cristiano Rossi, preside dell’istituto Montalcini, con i suoi "magnifici cento", tra prof, bidelli e impiegati.

Al Colonna da stamani sorveglino sui "primini", cinquanta studenti-tutor delle quinte classi e trenta Cavalieri del Colonna che frequentano le terze e quarte. Una festa dell’accoglienza che cementa le relazioni, scalda il clima, nel cammino lungo un anno.

Al professionale Margaritone si studia anche per volare. È l’indirizzo in aeronautica il plus della scuola guidata dal preside Roberto Santi, insieme all’altro fiore all’occhiello, coltivato con cura e ora pronto a sbocciare con il sostegno della Consulta orafa e delle istituzioni: la scuola per orafi, un’avanguardia assoluta. Perchè i ragazzi impareranno l’arte e il mestiere utilizzando macchinari esattamente identici a quelli che girano a pieno regime nelle aziende aretine. Si impara a scuola il lavoro che si andrà a fare: una rivoluzione. Tornando al volo, lo schema non cambia perchè tutto, al Margaritone, gira attorno al concetto di formare sul campo oltrechè sul banco. Tra una manciata di settimane, a ottobre, la scuola avrà un simulatore di Jumbo: una rarità nel panorama nazionale che proietta l’istituto di Santi tra le eccellenze di una scuola al passo coi tempi che vanno veloci.

I ragazzi studieranno sui libri ma all’interno del simulatore vivranno in diretta l’esperienza di pilotaggio. A questo si aggiungono le lezioni pratiche sulla carcassa di un velivolo che la scuola ha acquisito e trasformato in una sorta di "lavagna" pronta al decollo.