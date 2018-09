Arezzo, 18 settembre 2018 - Timbrano il cartellino come gli operai, controllano i punti come le massaie. È il doppio volto degli studenti del Liceo artistico di Arezzo, intitolato a Piero della Francesca. Perché quel cartellino è anche una card, tipo supermercato, che registra tutto. Una scorciatoia a sconti, agevolazioni, vantaggi: che la scuola consegna agli studenti. C’è il rendimento, certo, la media del 7,51 a fine anno con un minimo di otto in condotta.

Ma poi la card tiene conto di tutto: chi fa il tutor, chi aiuta gli amici a superare gli intoppi in matematica, chi è rappresentante di classe. Una macchina messa a punto insieme con gli studenti e varata, al primo giorno di scuola, ma inventata dal preside Luciano Tagliaferri. Lo stesso che ai primi mesi di incarico in caso di occupazione dormiva sotto la tenda insieme agli studenti.

Un modo per sancire che gli studenti non sono tutti uguali?

«Un po’ sì: ma in realtà è un modo per valutare chi sia innamorato della scuola e chi no». A suon di punti? «Sì, ma attenzione: il rendimento è solo una delle variabili».

Ma pesante: conta la media in pagella.

«Beh, è il criterio più attendibile, unito alla condotta».

E se uno ha una sospensione?

«Beh, si esclude automaticamente dal miglioramento della card».

Miglioramento?

«Sì, si parte da una tessera neutra: poi si sale ai vari livelli, dal bronzo al diamante».

E dove si ramazzano i punti?

«Valgono tante cose: compresi quanti sono disponibili fin dal primo giorno di scuola a fare i tutor per chi arriva in prima».

I ‘buoni ragazzi’ insomma.

«Sì, perché no. Ma anche chi è impegnato nei vari livelli della scuola: se fai il rappresentante di classe questo ha un peso anche nella card. Stessa cosa per i rappresentanti di istituto o per chi lavori a preparare un’assemblea».

Roba del passato?

«No, solo il segnale che non ci si ferma al compitino e si va oltre».

E con le tessere multicolori cosa si guadagna?

«Sconti sulle tasse di iscrizione, sulle gite e sui viaggi internazionali. E fasce sempre più alte di buoni acquisto in libreria».

E chi conquista la card color diamante?

«Ha in regalo la tuta della scuola: beh, qui è un oggetto molto ambito».

La sua è anche una delle prime scuole completamente «no fumo»...

«Esatto: da quest’anno chi è sorpreso con la sigaretta rischia fino alla sospensione».

Fumare nell’istituto?

«No, fumare anche nel cortile esterno, questa è la caratteristica vera dell’iniziativa».

Non è troppo repressiva?

«L’abbiamo anche in questo caso elaborata con i ragazzi e il sistema funziona: è un problema di salute».

E chi sgarra?

«Rischia del suo, lo sa, è tutto scritto nero su bianco nel regolamento».

E retrocede nella card di istituto.

«Certo: chi è sorpreso a fumare alla card diamante non ci arriva di sicuro».