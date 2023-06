Scrutini, si allenta il pugno di ferro In calo sia i bocciati che i sospesi A settembre un ragazzo su cinque

di Alberto Pierini

Uno su quattro non ce la fa. Per ora. Perché dietro l’angolo delle vacanze c’è l’esame di settembre, che poi ormai è di fine agosto. E lì la percentuale dei bocciati definitivi è da prefisso telefonico. No, il pugno di ferro si allenta.

Lontano, lontanissimo dagli anni nei quali i promossi erano mosche bianche. Ma se una tendenza salta fuori è ad una schiarita nelle pagelle di fine anno. E’ il bilancio degli scrutini. Tutti gli studenti delle superiori, grazie ai dati messi a disposizione dai presidi di Arezzo. La sintesi la trovate nel grafico al centro.

Indica un ulteriore calo dei respinti immediati, quelli che già a giugno scoprono di doversi fermare un giro: eravamo arrivati un anno fa al 6,7%, 436 ragazzi, stavolta scendiamo sotto quota 400 e ad un totale di 380 ragazzi. Non solo: almeno una parte rientra tra quelli che non avevano accumulato i giorni di lezione necessari a farsi giudicare dal consiglio di classe.

E fa un passo indietro anche il numero dei "giudizi sospesi": qualche materia cigolante e la possibilità di guadagnare la promozione nella partita di ritorno, agosto o settembre che sia. Eravamo a 1392 studenti, stavolta sono in tutto 1372, la differenza è poca ma vale un salto dal 21,4% al 20,2. Un trend. Un trend che certo non cancella l’ansia di quelle famiglie dove la promozione per ora è solo un’ipotesi.

Tra bocciati e sospesi un anno fa eravamo al 28% del totale, ora siamo al 26: appunto, uno su quattro e poco più.

Un esercito di 1370 candidati per gli esami di recupero, dato che se spalmato su tutta la provincia dovrebbe portare ad un complesso tra i 2500 e i 3000 ragazzi.

Il quadro è chiaro, ma ci sono dettagli che fanno la differenza. Ci sono alcuni istituti che si stanno liberando della fama di essere implacabili: parliamo dei tecnici e dei professionali. Sia il Margaritone che il Fossombroni-Buonarroti, mix tra geometri ed ex ragioneria, vedono scendere il numero dei cartellini rossi e di quelli gialli. Nel mondo degli orafi e dintorni un anno fa il 38% si era fermato al palo, chi bocciato e chi in attesa di nuovo esame, stavolta siamo al 27,8%, un balzo indietro vertiginoso. Sono migliorati i ragazzi o sono più buoni i prof?

E’ la stessa domanda che potrebbe reggere anche al Fossombroni: passato da una selezione spinta fino al 44,9% dei non promossi all’attuale 34,1%. In controtendenza l’Itis: il dato complessivo, spinto soprattutto dai sospesi, sale dal 32,8% al 36,3%. Non è un’escalation ma di sicuro segna un aumento non irrilevante. Stabili i licei, tra i quali l’Artistico prosegue il trend che lo porta in scia a Scientifico e a Classico, mitigando gli esiti finali.

E la maturità? Su 1393 candidati sono stati ammessi in 1352: come dire che al 97% dei ragazzi non è stata sbarrata la strada al tema di italiano e alle altre prove. E ieri erano tra i sorrisi, sia pur affaticati, che sciamavano dalle scuole.