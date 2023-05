Scrivere in cammino Da domani l’evento

Due giorni per scrivere e raccontarsi, camminando ad Anghiari e dintorni. È l’evento che si terrà da domani a domenica 14 maggio, promosso dalla Libera Università dell’Autobiografia, in particolare dal Circolo Thoreau, che promuove le iniziative legate allo scrivere in cammino su tutto il territorio nazionale. L’inizio è previsto per venerdì alle 15 a palazzo Testi con i saluti istituzionali, ai quali seguirà un intervento di Duccio Demetrio sul tema "Scrivere in cammino: una filosofia del divenire e della sosta". Già nello stesso pomeriggio di domani avranno inizio le esperienze di laboratorio che proseguiranno nella giornata di sabato 13, intrecciando la pratica con approfondimenti teorici sulle connessioni tra il camminare e lo scrivere: da quelli eco-narrativi a quelli riflessivi e meditativi, fino ai momenti più autobiografici.