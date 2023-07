"Scrivere comico" Aperte le iscrizioni

Un workshop di scrittura comico-umoristica per RidiCasentino 2023. La decima edizione del concorso nazionale di letteratura verrà arricchita da due giornate di laboratori tenute dai docenti Max e Francesco Morini, autori di cinque best seller per la casa editrice Newton Compton, che accompagneranno i partecipanti in un percorso tra le diverse tecniche per arrivare a utilizzare la scrittura come strumento per muovere un sorriso. L’iniziativa, dal titolo "Scrivere comico", è organizzata dall’associazione culturale Noidellescarpediverse e si terrà sabato 5 e domenica 6 agosto nel borgo di Poppi. I posti per "Scrivere comico" sono limitati, con le iscrizioni che resteranno aperte fino a sabato 22 luglio con una mail a [email protected]