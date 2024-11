Scrittura creativa. Un laboratorio all’Albero d’oro

Un laboratorio di scrittura creativa pensato per approfondire il rapporto con il sé e il valore delle relazioni. È quanto viene proposto in forma gratuita a Lucignano nel mese di novembre. Il laboratorio intitolato "A Veglia" è condotto da Francesca Sarteanesi ed è realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Lucignano e Museo di Lucignano, rientra in un più vasto progetto di welfare culturale promosso da Officine della Cultura e Cooperativa Arcobaleno. Il laboratorio si svolgerà all’interno del museo di Lucignano, accanto all’Albero d’oro, il prezioso reliquiario del XIV e XV sec. recentemente restaurato. Sono previste due differenti sessioni: la prima, aperta agli over 50, da martedì 19 a giovedì 21 novembre; la seconda, aperta agli under 30, da martedì 26 a giovedì 28 novembre. Entrambi i percorsi si svolgeranno dalle ore 18:30 alle ore 22:30 e, dato l’orario, lo spuntino per i partecipanti sarà offerto da Officine della Cultura e Cooperativa Arcobaleno, curatori del progetto. Nella giornata conclusiva di entrambi i percorsi è prevista una restituzione al pubblico in forma ludica guidata dall’estro di Francesca Sarteanesi. "In un mondo che spesso lascia poco spazio alla riflessione, - confermano gli organizzatori - il laboratorio "A Veglia" nasce come invito ai partecipanti a prendersi del tempo per riscoprire il valore della scrittura autobiografica, un mezzo potente per costruire e rafforzare la propria identità e, al tempo stesso, per riconoscere il legame profondo che ci unisce agli altri. Raccontare la propria storia diventa così un atto di condivisione e ascolto, capace di valorizzare le esperienze individuali come tasselli di un mosaico collettivo". All’interno del progetto un gruppo di studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Lucignano è stato recentemente protagonista di un articolato pomeriggio di studio e di incontri in Regione Toscana e all’interno dell’Opificio delle Pietre dure di Firenze, documentando con i propri occhi la complessa opera di restauro dell’Albero d’oro.