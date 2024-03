Scrittrici in viaggio come gesto di liberazione. Il racconto del Viva Maria e l’ombra di Laura

Brilli

Il viaggio ha per lunga tradizione costituito un momento cruciale nella vita della donna poiché, al di là della novità e del piacere, ha spesso rappresentato un agognato, talora drammatico, gesto di liberazione. Parlando delle loro esperienze di viaggio, dame dell’aristocrazia settecentesca e ottocentesca e poi della borghesia di tutta Europa – le uniche che potevano permettersi il lusso di un viaggio – manifestano una sensibilità che ha saputo insinuarsi nelle pieghe più riposte dell’Italia per registrarne senza pregiudizi le voci, indagarne le condizioni politiche e illustrarne usi e costumi. Hanno inoltre dimostrato non poca ironia sostenendo che gli italiani hanno cantato la donna in ballate e sonetti definendola angelicata, per poi confinarla in cucina.

A viaggiatrici di varie nazionalità Arezzo deve pagine originali e suggestive concernenti fasi drammatiche della sua storia, della sua arte e dei suoi perduti costumi. Ma innanzi tutto merita ricordare che la città conserva il più antico diario femminile di viaggio che si conosca. Si tratta del testo del pellegrinaggio in Terra Santa effettuato fra il 380 e il 383 da una ricca matrona di cui conosciamo soltanto il nome, Egeria. Il diario è contenuto nel così detto Codex Aretinus, scoperto nel 1884 da Gian Francesco Gamurrini in una biblioteca conventuale della città. Attraverso la traduzione dal latino, esso offre al lettore odierno la preziosa descrizione dei luoghi evangelici – dalla grotta della natività a Betlemme, al monte Sinai, al sepolcro di Cristo – per come si presentavano in origine, non ancora stravolti o occultati dalle sovrastrutture devozionali.

Il diario può essere inoltre considerato uno straordinario prototipo della letteratura di viaggio per la vivacità delle digressioni e la sollecitudine dello sguardo nel cogliere gli aspetti salienti di popoli, paesaggi e città. Fra gli eventi drammatici che hanno catturato l’attenzioni dei viaggiatori in visita ad Arezzo ci sono i così detti moti del Viva Maria, collegati al culto della Madonna del Conforto.

Non si contano i turisti che hanno descritto la sontuosa cappella con le splendide robbiane che le è stata dedicata in cattedrale. Tuttavia anche in questo caso è una donna, l’irlandese di spirito giacobino Sydney Morgan, la prima e l’unica ad avere inquadrato in una trama di carattere internazionale i moti connessi al fenomeno della "Madonna che cambiò colore" al tempo della campagna napoleonica d’Italia. Lady Morgan rivela infatti che all’epoca l’ambasciatore inglese a Firenze, William Windham, faceva di tutto per sobillare "i superstiziosi aretini" contro gli invasori francesi, e ricorda inoltre che nelle vicende più clamorose c’è sempre lo zampino del cuore. Non per caso la bella moglie del caporione dei devotissimi insorti aretini, i quali provocarono non poche devastazioni e spargimenti di sangue in mezza Toscana, era l’amante dell’ambasciatore inglese.

A fine Ottocento risalgono le pagine suggestive di una scrittrice di spirito cosmopolita, Vernon Lee, dedicate ai riti della Settimana Santa in Toscana e, in particolare, a quelli che si svolgevano nella cattedrale aretina. Ricorda la scrittrice che, in occasione delle luminarie del Santo Sepolcro, per inondare di luce ogni angolo della cattedrale venivano prese a prestito lucerne da cucina con appesi gli smoccolatoi, lampade a petrolio di porcellana e lumi da notte che portavano appiccicata l’etichetta con il nome e l’indirizzo del proprietario. Un prestito al Santo Sepolcro che implicava un brancolare a tentoni nel buio, su per le scale, per andare a letto. Oltre ai lumi, davanti ai gradini dell’altare maggiore, la scrittrice racconta di aver visto delle piccole aiole formate da piante di senape, di crescione e da vasi di grano in germoglio disposti attorno ad una specie di culla. Giudicati da un punto di vista storico, erano quelli che gli antichi chiamavano "giardini di Adone", nati dal sangue dell’amante di Venere trafitto dalle zanne di un cinghiale e simbolo della morte e resurrezione stagionale della natura. Secondo Vernon Lee questo simbolo è stato trasmesso al mondo cristiano dal paganesimo per evidenziare la sotterranea contiguità con il sacrificio del Dio fatto uomo.

Altre viaggiatrici hanno percorso le strade aretine memori dei personaggi della storia della città come, a metà Ottocento, l’americana Sophia Amelia Hawthorne, nota come copista d’arte italiana e poi come curatrice delle opere del marito Nathaniel Hawthorne, l’autore della Lettera scarlatta. Al suo diario si devono pagine gradevoli dedicate alla Casa del Petrarca. "Sugli scalini del portone c’era una colomba così domestica da non muoversi mentre mi avvicinavo", scrive Sophia, "la sua natura gentile mi fece venire in mente Laura, il cui fantasma doveva vagare in quei paraggi". E come non ricordare infine un’altra americana, molto più vicina a noi, che ha descritto le donne degli affreschi di Piero in un canto originale e a suo modo commosso. Il riferimento è a Patti Smith, la regina del rock, che ha sempre avuto uno sguardo sollecito per Arezzo, per la sua arte e per l’ospitale piazza San Francesco con il suo amabile caffè.