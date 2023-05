Scossone Lega: cambio al vertice Storchi lascia ma resta in giunta Vecchi annuncia la road map 2024

di Lucia Bigozzi

"Motivi personali". È la ragione delle dimissioni che a Cortona hanno risuonato come un fulmine a ciel sereno. Alessandro Storchi ha lasciato il timone del coordinamento comunale della Lega ma non la poltrona di assessore nella giunta Meoni, con delega a polizia municipale, personale e protezione civile.

Il caso è finito sul tavolo del segretario provinciale del Carroccio, Gianfranco Vecchi che ha incontrato Storchi per approfondire la questione. "Ho voluto capire le ragioni della sua decisione. Ci siamo parlati e Storchi mi ha spiegato che si tratta di motivi personali" spiega Vecchi che su Cortona tiene ben acceso il faro leghista, sia per gli equilibri all’interno della maggioranza di centrodestra, sia nella road map della coalizione verso le amministrative 2024. Priorità? Il ragionanamento sui candidati sindaci. E a Cortona qualcosa si è messo in moto negli schieramenti che preparano la battaglia elettorale.

Tornando a Storchi, il segretario provinciale osserva: "Ho preso atto delle sue motivazioni che non riguardano l’andamento delle relazioni interne al coordinamento comunale e tra alleati. Tant’è che resta assessore all’interno della giunta del sindaco Meoni. Storchi mi ha spiegato che si tratta di motivi personali e io ne ho preso atto. In questi giorni nominerò un commissario a tempo che traghetti il partito cortonese verso il nuovo congresso. Penso a un percorso ravvicinato nel tempo per l’assemblea: sarà convocata nei prossimi mesi".

Ma è sulle sfide in calendario tra un anno in molti comuni al voto, che si appuntano i ragionamenti dei vertici provinciali del centrodestra. E le grandi manovre sono già cominciate, a Cortona in primis: qui il sindaco uscente punta al secondo mandato ma dai ranghi di Fratelli d’Italia ci sarebbero perplessità sull’ok alla ricandidatura. Sfumatura diversa nelle file leghiste dove Vecchi argomenta con la prudenza necessaria in questa fase, ovvero quando i giochi sono ancora ai nastri di partenza: "È un ragionamento che faremo insieme agli alleati, la coalizione si muove compatta su tutti i comuni al voto. Penso sia plausibile che Meoni si ricandidi".

A Castiglion Fiorentino, la conviviale promosso da Libera Castiglioni (domani) lancia la "cavalcata" verso il voto. In lizza i nomi più gettonati per il dopo Agnelli: Devis Milighetti, Massimiliano Lachi, Stefania Franceschini e Alessandro Concettoni. Ma è ancora presto per sfogliare i petali della margherita.