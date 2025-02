Scoprire l’Arezzo dei Miracoli Mariani. Oggi la visita guidata

Un itinerario alla scoperta delle storie e dei racconti della devozione aretina, legati in modo particolare alla Vergine Maria: oggi, in occasione delle celebrazioni solenni della Madonna del Conforto, la Fondazione Arezzo Intour organizza un tour guidato sul tema "Arezzo dei Miracoli Mariani". Il luogo d’incontro per la partenza del tour - della durata di circa 4 ore - è il Parcheggio Pietri, zona scale mobili, alle 14.45.

La visita guidata si muoverà attraverso i luoghi simbolo legati alla figura della Vergine Maria, come la Cappella della Grancia camaldolese, la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, la Chiesa della SS. Annunziata e la Pieve di S. Maria Assunta. Quindi verrà raggiunto il Quartiere di Porta Santo Spirito per una visita alla sede e alla Lancia d’Oro dedicata alla Madonna del Conforto e il Quartiere di Porta del Fòro, da sempre legato alla Madonna, dove sarà visitato il nuovo museo.

Il tour è gratuito. Il numero massimo di partecipanti è di 25 persone. La prenotazione è obbligatoria al link: https://www.discoverarezzo.com/esperienze/tour-guidato-madonna-del-conforto.

Orario di ritrovo: 14.45 Dove: Parcheggio Pietri, zona scale mobili Fine tour: ore 19.00 circa. Prenotazione obbligatoria e gratuita qui: https://www.discoverarezzo.com.