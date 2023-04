Scontro tra un’auto e una moto Due feriti e via Signorelli si blocca

Incidente stradale ieri sera verso l’ora dell’aperitivo. Lo scontro si è verificato in via Signorelli verso le 19.

L’impatto tra una moto e un’auto. Sulla due ruote c’erano due persone finite a terra dopo l’impatto con il veicolo. I due sulla moto sono stati portati subito al pronto soccorso dell’ospedale del San Donato per gli accertamenti.

Sul posto sono arrivati i vigili urbani per i rilievi e capire la dinamica dell’incidente. A quell’ora la strada è molto trafficata, fa da collegamento tra il centro e la zona Giotto ed è anche il percorso per tanti che escono dalla città per dirigersi verso la periferia. Senza considerare che sono i giorni delle vacanze pasquali e la gente che è a casa, si muove per fare spese o per raggiungere località dove proprio ieri c’erano le rievocazioni del Venerdì Santo. Insomma giornate di grande movimento per chi puo’ godersi qualche giorno libero. Ma ieri per due persone in sella ad una moto non è stato un giorno dei migliori. Le loro condizxioni non sono gravi solo lievi ferite e il ricordo di una brutta serata passata al pronto soccorso.

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e gli agenti della polizia municipale di Arezzo per i rilievi di legge. Il traffico, molto intenso, è rimasto bloccato per diverso tempo con disagi alla circolazione.