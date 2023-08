Scontro tra auto e bicicletta ad Arezzo: 70enne portato a Careggi

Incidente ieri nel tardo pomeriggio in via Anconetana.

Un’auto si è scontrata con una bicicletta. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 19, lungo la strada alle porte della città, sono arrivati i mezzi di soccorso chiamati dalla gente che abita lungo la via. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Civitella.

Per motivi ancora da accertare l’auto e la bicicletta sono entrati in contatto.

Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava in sella alle due ruote. Nell’impatto, è stato sbalzato e ha sbattuto sul parabrezza della macchina che è stato mandato in mille pezzi. L’uomo di 70 anni ha riportato varie ferite causa l’impatto violento con il mezzo ed per questo che è stato deciso di far alzare l’elisoccorso. Il Pegaso con medico a bordo è atterrato in un campo lungo la strada. Qui, è stato stabilizzato sulla barella per essere portato all’ospedale fiorentino di Careggi. Poi è stato sottoposto alle cure ma non sarebbe in pericolo di vita.

La botta sentita dalla gente accorsa in seguito aveva fatto temere il peggio per l’uomo. Ma oltre alle gravi ferite riportate, il settantenne è stato dichiarato fuori pericolo dai sanitari. Sul posto per i rilievi e per chiarire la dinamica del sinistro erano presenti gli agenti della polizia municipale.