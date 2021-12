Arezzo, 8 dicembre 2021 - Allarme ghiaccio. Il primo segnale di pericolo legato al "generale inverno" arriva dalla 73, nella direzione di Palazzo del Pero, poco prima del Torrino.

Stamani c'è stato un maxi tamponamento, con coinvolte otto auto e un camion. Dovrebbe essere stato proprio il Tir a intraversarsi sul ghiaccio. E le auto in arrivo si sono ritrovate di fronte un ostacolo che non sono riuscite ad evitare, anche qui complice la strada ghiacciata.

Sul posto i vigili del fuoco, il camionista non aveva gravi ferite. Ma intanto il traffico è rimasto bloccato e costretto i passeggeri delle auto a rimanere a bordo a temperature sotto lo zero.

In tutto sono state coinvolte 14 persone di cui solo tre, di 52, 77 e 60 anni, hanno avuto necessità di essere ospedalizzate. E' scattato un iterven to dispostoi dalla Prefettura e che ha messo in campo la protezione civile: grazie ad un pulmino tutti sono stati accompagnati alla Croce Rossa, scxaldati e rifocillati. Nelle macchine anche un neonato di 3 mesi e altri due bambini.

La strada è ancora chiusa nelle due direzioni, con il traffico dirottato sulla viabilità alternativa, anche se non molto agevole.