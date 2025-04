Scontro politico tra Partito Democratico e San Giovanni Civica: accuse reciproche di schieramento

Durissimo botta e risposta tra Partito Democratico e San Giovanni Civica. Ad accendere la miccia è stato Andrea Romoli, segretario del Pd sangiovannese, che ha puntato il dito sulla partecipazione di Lisa Vannelli ad un convegno organizzato a Figline da Fratelli d’Italia. "Finalmente il re é nudo, la maschera è gettata - ha esclamato Romoli - Nel suo richiamo all’unità del territorio c’è finalmente la conferma ufficiale che il civismo a San Giovanni ha svoltato a destra. Che la smettano di definirsi civici e di uscire dall’aula del Consiglio comunale quando si affrontano questioni nazionali, se poi la capogruppo va a parlare del futuro del Valdarno e della Toscana in iniziative organizzate dai partiti della destra. Bene a sapersi, basta essere chiari". Non è tardata ad arrivare la replica del segretario di San Giovanni Civica Claudio Lalli, che ha accusato i dem di etichettare ingiustamente il movimento civico. "Un giorno siamo leghisti, un giorno berlusconiani, un giorno renziani, un giorno meloniani - ha tuonato Lalli - È vero: è una vergogna! È una vergogna che per parlare di area vasta e di cosa dobbiamo migliorare nelle politiche territoriali del Valdarno lo si debba fare in una occasione creata da Fratelli d’Italia. È una vergogna che per poter sollevare un dibattito su sanità, sviluppo e mobilità si debba partecipare ad un’iniziativa dei partiti di opposizione regionale".

Francesco Tozzi