Scontro in autostrada, un’altra giornata di code

Un inizio di settimana difficile per chi, ieri mattina, ha imboccato l’autostrada A1 da Valdarno in direzione Firenze. Attorno alle 8.30, nel tratto compreso fra Incisa Reggello e Firenze Sud nell’abitato di Palazzolo, a causa di un incidente tra due auto, al km 315, si sono formate lunghe code fino a 9 chilometri

in direzione Firenze. Nello scontro ha avuto la peggio un uomo di 61 anni, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in codice giallo nel vicino ospedale di Ponte a Niccheri. L’incidente ha generato diverse ripercussioni per chi si trovava in quel preciso momento in questa importante arteria, coinvolto anche il tratto aretino dell’A1 con vari rallentamenti che sono durati per poco più di un’ora. Alle 9.37, come ha fatto presente Autostrade per l’Italia, l’incidente si è risolto e circa 20 minuti dopo il traffico si è sbloccato e la circolazione ha ripreso a defluire. Nel frattempo era stato consigliato di percorrere la viabilità ordinaria, uscendo a Incisa per percorrere la strada provinciale aretina di San Donato e rientrare successivamente a Firenze Sud. E’ un punto maledetto quello al confine tra le province di Arezzo e Firenze, tantissimi sono stati gli incidenti negli ultimi mesi a causa dei lavori e del conseguente restringimento della carreggiata, purtroppo anche di mortali e l’ultimo in ordine temporale quello del 29 settembre scorso.

Massimo Bagiardi