Scontro in A1, ancora caos. Otto chilometri di code

di Luca Amodio

L’Italia spezzata in due. Di nuovo. Ancora caos nel tratto aretino dell’Autosole. Ieri l’ennesimo tamponamento tra un’auto e un camion, che poi è uscito fuori strada e si è ribaltato nel campo lungo la carreggiata. Sono stati oltre otto i chilometri di fila tra Monte San Savino e Valdarno. Un uomo è stato trasportato all’ospedale ma nonostante la dinamica, e il mezzo pesante distrutto dall’urto, non è così grave. Fatto sta che quella di ieri è stata una giornata nera per chi viaggia lungo l’A1 e deve attraversare il tratto aretino dell’autostrada del sole: l’ennesima dopo quella di martedì in cui due persone hanno perso la vita due settantenni a seguito dell’impatto tra quattro mezzi pesanti e tre auto. Quel che è successo non è ancora chiaro ed è al vaglio della polizia stradale che è intervenuta sul posto per i rilievi di routine. E’ però certo che il mezzo pesante è finito fuori strada, ha sfondato il guardrail e si è ribaltato nel campo vicino, dopo il tamponamento con un’altra auto. Erano circa le 14,30 di ieri pomeriggio quando si è verificato lo scontro. Le immagini che sono circolate sul web immortalano un tir visibilmente distrutto a seguito dell’urto, spiaggiato nel campo lungo la carreggiata nord. Poco lontano l’auto. Chi era a bordo dal camion, un 65enne, si è salvato e anche le sue ferite non sono così gravi come le immagini potevano suggerire. L’uomo è stato soccorso dai sanitari della Misericordia ed è arrivato al pronto soccorso della Gruccia di Montevarchi, in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Presenti anche i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso: sono stati loro ad estrarre dal groviglio di lamiere l’uomo alla guida. Intanto il traffico lungo la principale arteria del paese è andato in crisi: ancora una volta. Alla fine i chilometri di traffico che si sono accumulati sono diventati più di otto in direzione Milano, ma anche tre in direzione Sud, verso Roma dove un paio di chilometri di coda si erano formati a causa di una carovana di curiosi. Chi viaggiava in direzione Firenze è stato costretto ad uscire al casello Valdichiana, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle in direzione di Siena e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta. Il traffico lungo la corsia nord dell’A1 è rimasto paralizzato per tutto il pomeriggio: la circolazione ha ripreso soltanto nella tarda serata.