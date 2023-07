Scontro frontale contro un’auto: grave un motociclista

Poppi (Arezzo), 1 luglio 2023 – Grave incidente stradale nel comune di Poppi (Arezzo): in via Vittorio Veneto si è verificato uno scontro frontale tra una moto e un'auto. Il motociclista, un uomo di 64 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi in codice 3 con elisoccorso Pegaso 1. Sul posto anche le ambulanza della Misericordia di Stia e i carabinieri di Bibbiena.