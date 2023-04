Scontro fra due auto Anziano in ospedale

Un grande spavento, ma nessun ferito grave nell’incidente avvenuto ieri all’ora di pranzo a Rassina, nel comune di Castel Focognano. Due auto si sono scontrate all’altezza di via Pietro Nenni e un uomo di 67 anni ha avuto la peggio. Per lui infatti è stato necessario il trasporto in ospedale. L’allarme è scattato, quando i testimoni dello scontro hanno chiamato il 118 della Asl Toscana Sud Est per segnalare che dall’impatto risultava un ferito. I soccorritori sono subito arrivati nel luogo dell’incidente e con l’ambulanza hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale del Casentino. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bibbiena, i carabinieri per i rilievi, e i soccorritori del 118 con l’ambulanza della Misericordia di Subbiano. L’uomo soccorso, che si trova in ospedale, non è grave e sarà presto dimesso.