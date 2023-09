Scontro auto-scooter Ferito un ragazzino

Ennesimo incidente stradale alle porte del Casentino. Questa volta è successo nel centro di Subbiano. A finire all’ospedale con lievi lesioni è stato un ragazzo che viaggiava in sella ad uno scooter. L’incidente è successo domenica sera intorno alle 22,30 in via Vittorio Emanuele. Il giovane alla guida del suo ciclomotore si è scontrato con un’auto ed è finito per terra. Immediatamente soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Subbiano, il minore è stato trasportato all’ospedale San Donato in codice 2. Per fortuna le lesioni subite nell’incidente non sono gravi. Sul luogo dell’incidente tra lo scooter e l’autovettura sono intervenuti i carabinieri di Subbiano per i consueti rilievi di legge e per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro che comunque non ha avuto gravi conseguenze.