Scontro auto-moto, paura per un giovane

PIEVE SANTO STEFANO

Un altro incidente stradale con una moto coinvolta si è verificato intorno alle 13 di ieri in pieno centro abitato a Pieve Santo Stefano lungo la vecchia Tiberina 3 bis. Proprio nella zona nevralgica del traffico paesano sono venuti a collisione un’auto e una moto condotta da un 24enne non del posto, che a causa delle ferite riportate è stato trasportato con il Pegaso in codice giallo all’ospedale fiorentino di Careggi. Le sue condizioni non sono preoccupanti: è intervenuta anche l’ambulanza infermierizzata della locale Misericordia, oltre ai carabinieri della locale Stazione, che peraltro è ubicata proprio dove il sinistro ha avuto luogo. Un’altra moto coinvolta, quindi, dopo quella di sabato scorso sulla discesa della Marecchiese alle porte di Sansepolcro; anche in questo caso, visto il punto nel quale lo scontro è avvenuto, la velocità non è da additare come causa principale, anche se ovviamente i segnali sono chiari: ora che il bel tempo e il caldo sono arrivati, sale la probabilità degli incidenti.

La Marecchiese rimane una delle strade più a rischio, come del resto lo sono quelle di montagna; ci risulta che, al fine di esercitare azione deterrente, sia stata richiesta l’installazione di autovelox, anche se al momento non vi sarebbe stata risposta da parte delle autorità competenti. È comunque una soluzione praticabile per fare in modo che intanto si proceda a velocità più contenute.