Scontro auto-moto all’Infernaccio: centauro grave trasferito a Siena

CIVITELLA

Un altro incidente ha interessato nel tardo pomeriggio di ieri le strade dell’aretino. Erano da poco passate le 18,30 quando un uomo a bordo di uno scooter è rimasto coinvolto nel sinistro in piena Valdichiana, più precisamente appena fuori il centro abitato di Spoiano, una piccola frazione del comune di Civitella in Val di Chiana.

L’uomo viaggiava in direzione Monte San Savino, stando al racconto di alcune persone che sono accorse sul luogo dell’incidente dopo aver avvertito il rumore dello scontro. L’uomo avrebbe rallentato su di un tratto di strada che non presenta particolari curve. Forse l’attraversamento di un animale o forse chissà quale altra causa, sta di fatto che l’uomo in sella allo scooter è stato raggiunto e colpito da una vettura. Un impatto violento che lo ha lasciato a terra, secondo una prima ricostruzione sommaria. Immediata la chiamata ai soccorsi per le cure del caso.

Da Lucignano è così intervenuta sul posto una ambulanza della Misericordia, mentre da Arezzo è partita l’automedica. I sanitari hanno lavorato duramente per stabilizzare il ferito che è poi stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena.

Intanto sul luogo dell’incidente sono arrivate due pattuglie dei carabinieri per i rilievi e far defluire il traffico di una strada come quello della Senese Aretina, una arteria poco illuminata e dove la velocità in passato ha già giocato brutti scherzi.

Ovviamente è tutta ancora da chiarire la dinamica del sinistro, se effettivamente l’uomo a bordo del motorino si sia fermato di colpo, se ci possa essere stato l’attraversamento o meno di un oggetto o un animale in quel tratto di strada in aperta campagna, che lo ha distratto. Per adesso l’unica cosa certa purtroppo è l’ennesimo incidente sulle strade dell’aretino e le condizioni del ferito che, come detto, è stato trasferito per le cure del caso all’ospedale Le Scotte di Siena.