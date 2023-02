Scontri a Foiano e in città: due finiscono all’ospedale

Altri due incidenti, con esiti meno gravi, ieri sera tra Foiano e viale Santa Margherita. Il primo si è verificato lungo la via di Sinalunga. Si è trattato di uno scontro che ha visto coinvolte tre automobili, di cui due danneggiate in maniera seria. L’incidente avrebbe avuto origine a causa dell’invasione di corsia da parte di uno dei veicoli coinvolti. Sulle cause che hanno portato uno dei conducenti a perdere il controllo della vettura stanno facendo luce gli agenti della polizia municipale di Foiano intervenuti sul posto per i rilievi.

In città l’altro incidente avvenuto poco prima della tragedia sul ponte di Pratantico. In viale Santa Margherita, poco fuori Porta San Clemente, per uno scontro tra auto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare due persone rimaste incastrate nell’abitacolo dell’auto. Appena estratte sono state trasportate in ambulanza all’ospedale San Donato ma non sono, per fortuna, in pericolo di vita.

Gli incidenti stradali risultano essere una delle principali cause di morte tra la popolazione e rappresentano un importante problema di sanità pubblica per gli elevati costi umani, sociali ed economici.