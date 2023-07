Sconto Fiscale a Arezzo: 6 milioni in cassa

Novità per la doppia "corsia fiscale" con due delibere approvate in consiglio comunale e proposte dall’assessore Alberto Merelli (nella foto). Con la prima scatta, su richiesta del contribuente che dovrà procedere entro il 30 ottobre, la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi affidati dal Comune al concessionario della riscossione coattiva. Le imposte sono varie e le cartelle possono essere di qualsiasi importo. Con la definizione agevolata il contribuente pagherà solo il tributo originario e le spese di notifica ma non sanzioni e interessi. Vengono coinvolti le vecchie Tosap e Tares, la Tari richiesta per le annualità 2014, 2015 e 2016 e anche canoni di affitto e rette scolastiche. L’importo massimo, nell’ipotesi in cui tutti aderissero alla sanatoria, sarebbe di oltre 6 milioni. "Parliamo di entrate totalmente nuove per il Comune", precisa Merelli. Con la seconda, il contribuente non dovrà presentare alcuna istanza perché viene introdotto un annullamento parziale dei carichi pendenti. Con un’ulteriore differenza: gli importi dei tributi non pagati non possono superare i mille euro. Si parla di somme affidate al concessionario della riscossione in un periodo di riferimento compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Rivguardano le vecchie Tosap e l’imposta sulla pubblicità. L’annullamento parziale si applica su sanzioni e interessi mentre resta in piedi il tributo originario. L’importo incassabile e si aggira sui 77 mila euro.