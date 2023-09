Sconti per studenti universitari: le aziende convenzionate

Studenti dell’Università di Siena, ma anche dipendenti, possono usufruire di sconti su mezzi pubblici delle aziende convenzionate: Trenitalia, Flixbus Italia, Itabus, Tiemme spa, Autolinee Toscane. "L’Università sta lavorando per ridurre le tariffe e rendere meglio accessibili i propri poli universitari. Oltre alle convenzioni già attive, sono in corso le procedure per ridurre il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico urbano", spiega il professor Stefano Maggi, delegato del Rettore.