Scomparso, quarta notte di ricerche Ancora nessuna traccia di Albiani

Un’altra giornata di ricerche, senza esito. Per Bruno Albiani, 83 anni, la quarta notte all’aperto, disperso tra i boschi della Chiassa Superiore dove aveva detto di voler andare a cercare gli asparagi.

Anche ieri gli specialisti dei vigili del fuoco, gli uomini della Croce Rossa e i volontari sempre pronti della Racchetta, hanno setacciato palmo a palmo la zona, allargando il raggio di azione all’area del Chiaveretto.

Ricerche condotte con l’ausilio di droni, unità cinofile e strumentazioni tecnologiche in grado di rilevare la temperatura corporea e portate avanti fino al calare dell’oscurità, non hanno dato alcuna indicazione sulle tracce che Albiani può aver lasciato nei suoi spostamenti. L’auto parcheggiata vicino al cimitero è l’elemento dal quale i soccorritori sono partiti per la perlustrazione. Stamani sopralluoghi e nuovi percorsi saranno battuti da vigili del fuoco e volontari determinati ad andare avanti a oltranza.

Bruno Albiani è una persona conosciuta in città. Un pioniere dell’Antiquaria fin dalle prime edizioni di Ivan Bruschi fianco a fianco con il cognato, Giovanni Papini. Sabato scorso Albiani aveva detto alla figlia di voler andare per asparagi, come forse avrà fatto mille altre volte. Ad un certo punto ha chiesto aiuto con il cellulare, poi più nulla.