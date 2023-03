Scomparso nel nulla, la storia approda anche a "Chi l’ha visto"

La scomparsa del 62enne di Castelfranco Piandiscò Claudio Bindi, mercoledì sera, è approdata sui teleschermi della Rai, alla storica trasmissione "Chi l’ha visto?". E’ intervenuto in diretta il figlio Andrea, che ha raccontato quanto accaduto sabato scorso quando, attorno alle 14:30 Bindi è stato accompagnato dal cognato a Pian di Scò da un barbiere. Ma lui non si è mai presentato ed è sparito. In questi giorni le ricerche sono state pressanti, concentrate soprattutto nella zone a cavallo tra il Valdarno aretino e fiorentino, nelle campagne tra Vaggio e Pian di Scò, ma del valdarnese nessuna traccia. Sono stati utilizzati anche elicotteri e unità cinofile. Il figlio ha raccontato, tra l’altro, che il padre è uscito senza gli occhiali da vista. Una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso una intera comunità. Niente faceva infatti presagire quello che poi è accaduto. Claudio Bindi è stato visto per l’ultima volta attorno alle 15:30 di sabato nella zona della Castagneta, la strada che porta a Vaggio. anche a Faella. Poi, più nulla. I familiari lo hanno chiamato più volte al cellulare che però risultava spento. A quel punto la tensione è cresciuta, dato che anche a tarda sera risultava irraggiungibile. Domenica mattina, così, è stata fatta regolare denuncia alla stazione dei Carabinieri di Castelfranco di Sopra, segnalando quanto accaduto. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero e pantaloni color verde militare. Alle ricerche hanno preso parte, oltre alle forze dell’ordine, anche i volontari del Gaib e i vigili del fuoco. Sono state perlustrate palmo a palmo tutte le aree interessate, a cavallo tra le province di Arezzo e Firenze e sono continuate le telefonate al cellulare dell’uomo, nella speranza che potesse rispondere. Con il passare del tempo, ovviamente, la tensione cresce e la speranza è che questa storia finisca velocemente. Soprattutto con un lieto fine. Nel corso di "Chi l’ha visto?" è stata messa in onda la foto dell’uomo.