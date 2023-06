Scocca l’ora dei fantini I capitani hanno scelto Pes, Chessa e Pusceddu saranno i protagonisti

di Simona Santi Laurini

Quando si parla del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, la vera e propria ufficialità sulle monte arriva solo con le visite veterinarie dei cavalli e la segnatura dei fantini, rispettivamente domani dalle 16 al Centro Ippico Serristori e domenica mattina alle 12 a palazzo comunale. Ma i bene informati sanno che i giochi sono già fatti e gli accordi sono già stretti per tentare il sorpasso con i tre rioni tutti assiepati a quota 14 palii vinti. Partiamo dal Terziere di Porta Fiorentina, guidato dal Priore Federico Golini. Come noto, le scelte sulle monte ricadono sui capitani, in questo caso Simone Divulsi, che ha trovato l’accordo con Dino Pes detto Velluto e Giosuè Carboni detto Carburo. Pes monterà uno dei cavalli più ambiti del momento ovvero Abracadabra, vincitrice del Palio 2022, montata da Chessa per Porta Romana, mentre Carboni monterà Vankook.

Passiamo al Rione Cassero del presidente Michele Falomi. Il capitano Mirco Baroncini ha confermato Valter Pusceddu, detto Bighino, fantino storico biancoazzurro dal 2004, che anche quest’anno sarà in coppia con Adrian Topalli, vittorioso nel 2019. Il primo monterà Ultimo Baio, mentre il secondo Zenia Zoe.

Arriviamo così al Rione di Porta Romana, che conta ancora su Andrea Chessa detto Nappa II, il fantino che ha riportato il cencio in San Lazzo dopo tre anni di astinenza e Antonio Siri. Chessa dovrebbe montare Asueoro e Siri Circe da Clodia o Bosea. Intanto, ieri il Palio è approdato al Ministero della Cultura a Roma: nella sala "Emeroteca", per la prima volta in assoluto per un palio, questa festa di popolo si è presentata con tutti i dettagli sul programma, andando a valorizzare le tradizioni e gli aspetti culturali. "Il Palio ha la sua rilevanza storica – ha esordito il sindaco Mario Agnelli – le sue radici e le sue tradizioni". Oltre a lui, presenti i tre rioni, la pro loco, il Magistrato del Palio e una delegazione dell’Ente Palio.

Svelata anche l’ultima novità ovvero la madrina del Palio: dopo Anna Falchi, arriverà Adriana Volpe, peraltro vicina al mondo dei cavalli. "Sarà a Castiglion Fiorentino sin dal mattino e apprezzerà anche il corteggio storico che animerà il nostro centro a partire dalle 15" ha precisato il primo cittadino. Tornando ai cavalli, quest’anno la benedizione è stata anticipata al venerdì: la mattina padre Emanuele di Mare della Parrocchia del Rivaio passerà stalla per stalla in concomitanza alla visita dei piccoli rionali. Una scelta che risponde ad una precisa esigenza di sicurezza e ordine pubblico.