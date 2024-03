Scivola sul torrente. Paura per un anziano

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Sansepolcro per le sorti di un uomo di 91 anni, che era andato probabilmente a fare una passeggiata e che – a quanto risulta – sarebbe scivolato su un piccolo tratto scosceso in erba, finendo a immediato ridosso del letto del torrente Afra. L’episodio è avvenuto in località Cadutina, vicino alla frazione Basilica e a pochi metri di distanza dal ponte San Francesco.

Per oltre un’ora, l’anziano sarebbe rimasto fermo sul posto.

Non vedendolo rincasare e con il buio che stava sopraggiungendo, i parenti hanno dato l’allarme; sul posto si sono recati un mezzo del 118, i vigili del fuoco e anche il Pegaso, atterrato in un vicino campo e ripartito subito dopo le 19 perché non vi era stato bisogno del suo intervento. Il 91enne, rimasto sempre lucido, è stato trasferito nel vicino ospedale.