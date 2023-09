Sciopero di Autolinee. Toscane: lunedì giornata con disagi

Autolinee Toscane lunedì sarà in sciopero per l’intera giornata, coinvolto sia il personale viaggiante che gli impiegati. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero è stato indetto per chiedere aumento salariale, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, riduzione del periodo di guida, adeguamento tutele sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto per il Tpl.