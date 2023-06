Scintille su Giostra e lizza Bertini replica a Bracciali "Non siamo improvvisati"

Nel 2019 avevano partorito insieme il patto tra maggioranza e opposizione in cui la magistratura di Giostra era passata da nove a dieci componenti per accontentare tutti gli appetiti politici e giostreschi, sotto la regia dell’allora vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini.

Ora però tra il consigliere delegato alla Giostra Paolo Bertini e il segretario comunale del Pd Matteo Bracciali, che hanno in comune pure la passione per Santo Spirito, volano gli stracci.

Il primo colpo è del candidato sindaco sconfitto da Ghinelli nel 2015, con una nota scritta all’indomani della caduta da cavallo di Filippo Vannozzi alle prove generali: "Mesi a ragionare sulla consegna della lancia e si è scelto di farlo accanto alla Colonna Infame. Ironicamente, un capolavoro storico per coerenza – aveva scritto Bracciali – con l’introduzione della Giostra simulata senza regole si è andati a spanne mettendo in carico ai quartieri responsabilità che non sono loro ma di chi ha l’onere di decidere. Una lizza in condizioni pietose, molto aldilà delle condizioni meteo ampiamente previste, in particolare dietro le Logge dove, è evidente dalle immagini, è stata fatta zero manutenzione in questi giorni. Sulla Giostra l’amministrazione comunale sta improvvisando, mettendo avanti la vanità di chi ha responsabilità alla programmazione e al buon senso. Da lunedì una riflessione profonda su cosa veramente sia per gli aretini e l’amministrazione comunale deve essere fatta per preservarla e tramandarla a chi verrà dopo di noi. La Giostra è solo degli aretini e per questo deve essere tutelata da tutti e per tutti, compresi giostratori e cavalli. Mi auguro che il consiglio comunale si prenda carico del Saracino istituendo una commissione aperta a tutta la città non a uso esclusivo di qualcuno per iniziare un percorso che la possa rendere sempre più bella e forte nel rispetto della sua tradizione".

A bocce ferme la secca replica di Bertini: "Il Pd aretino ha un segretario comunale: questa è la prima grande notizia. Dopo innumerevoli giorni torna a far parlare di sé sfruttando la Giostra del Saracino nel peggiore dei modi, ma è evidente che arrivati a un certo punto ci si appigli a tutto. Proprio l’attuale segretario del Pd dovrebbe ricordarsi che l’amministrazione del passato guidata dal suo stesso schieramento ha abbattuto i contributi al mondo della Giostra. Siamo sicuri che si voglia parlare di improvvisazione? Bracciali cerca di richiamare l’attenzione a sé, tra l’altro con scarsi risultati, sfruttando l’episodio che ha riguardato un giostratore e un cavallo: questo non credo che faccia onore al Pd e al suo segretario. È giusto sottolineare invece l’impegno massimo di tutta la macchina organizzativa, sopra ogni altra edizione, che ha permesso di arrivare nel migliore dei modi al 17 giugno. Quest’anno siamo stati colpiti ripetutamente da condizioni meteo avverse che hanno messo a dura prova la lizza, risistemata più volte a qualsiasi ora del giorno. Nessuno si è mai tirato indietro. Infine le decisioni prese durante tutta la settimana sono state sempre condivise con i protagonisti, proprio perché conosciamo cosa rappresenta la Giostra per gli aretini".