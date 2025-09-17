Scienza delle Foreste in Casentino. Verso un progetto unico in Europa: qui la nascita del laboratorio verde

di Sonia Fardelli

Un progetto in Casentino, unico in Europa, per studiare la resilienza di alcuni tipi di alberi ai cambiamenti climatici, in modo da coltivarli poi in vivaio e piantarli nelle foreste a rischio. Mondo scientifico, servizio forestale e maestranze dell’Unione dei Comuni si sono unite in questo progetto che rivoluzionerà la pianificazione forestale del futuro, a favore della biodiversità e contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Life Systemic è uno strumento creato dall’Unione Europea che ha come obiettivo lo sviluppo e l’utilizzo di un modello basato sulla diversità genetica per determinare le migliori pratiche selvicolturali al fine di proteggere le foreste anche in tempi di surriscaldamento del clima. In Casentino sta già partendo la seconda fase del progetto che vede come protagonisti il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze, in particolare la responsabile scientifica Donatella Paffetti e la project manager Cristina Vettori, e l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, con l’assessore referente, la responsabile Beatrice Brezzi, Fabio Ciabatti e tutto lo staff tecnico. L’idea sulla quale si basa il progetto è semplice: maggiore è la diversità genetica degli alberi in foresta, più alta la probabilità che alcuni abbiano caratteristiche genetiche che li rendono più adattabili ai cambiamenti climatici, aumentando la resistenza e la resilienza del sistema forestale stesso. In Casentino con l’Unione dei Comuni sono stati attivati siti dimostrativi all’interno del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana e nella Foresta della Verna. E qui sono stati identificati alberi che hanno le caratteristiche genetiche potenzialmente migliori per rispondere ai repentini cambiamenti climatici.

Adesso con il "after life" verranno raccolti i semi di queste piante ritenute migliori geneticamente per farle crescere nel vivaio forestale Cerreta di Camaldoli e poi aiutare, in futuro, i boschi a rischio. I tecnici dell’Unione dei Comuni hanno partecipato attivamente al progetto seguendo le indicazioni scientifiche fornite dall’università. Queste prevedono, in particolare, la realizzazione di recinzioni per la raccolta dei semi e quindi la sperimentazione di diversi tipi di taglio finalizzati al rinnovo del bosco.